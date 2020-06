JN/Agências Ontem às 23:15 Facebook

O Benfica somou esta quarta-feira o quarto jogo consecutivo sem vencer, ao empatar 2-2, na deslocação ao Portimonense, depois de ter estado em vantagem por dois golos no jogo da 26.ª jornada da Liga.

Os encarnados chegaram ao intervalo em vantagem, com golos de Pizzi, aos 18 minutos, e André Almeida (31), tendo Dener (66) e Júnior Tavares (76) assinado os tentos algarvios.

Para o encontro com o Portimonense, Bruno Lage fez apenas uma alteração no onze em relação à jornada anterior com o Tondela, apresentando Cervi no lugar de Gabriel.

No Municipal de Portimão, o Benfica entrou melhor, assumindo o controlo do jogo, não deixando espaço para os algarvios desenvolverem o seu futebol e fechando todos os caminhos para a sua área.

Embora com o controlo do jogo, os encarnados só aos 15 minutos é que ameaçaram a baliza de Gonda, com Rafa a falhar a baliza, após o guarda-redes algarvio ter defendido para a frente um remate de André Almeida.

No melhor período, o Benfica abriu o marcador por intermédio de Pizzi, que finalizou a assistência de Rafa dentro da área.

A vantagem deu ainda mais confiança e consistência ofensiva aos encarnados que, aos 31 minutos, dilataram a vantagem com um golo de André Almeida, ao aproveitar uma falha da defesa algarvia, assinando o seu terceiro esta temporada.

Durante a primeira parte, o Portimonense foi incapaz de contrariar o melhor futebol do Benfica, tendo apenas registado um remate, mas longe da baliza de Vlachodimos.

No segundo tempo, inverteram-se os papéis, tendo o Portimonense corrigido algumas das fragilidades a meio-campo, demonstradas no primeiro tempo, tendo surgido mais agressivo e pressionante sobre o adversário.

Ainda assim, foi o Benfica quem teve oportunidade para ampliar o marcador, quando, aos 54 minutos, Taarabt falhou por pouco a baliza de Gonda.

Aos 63 minutos, Bruno Lage foi obrigado a fazer alterações na equipa, devido à lesão de Grimaldo após um choque com Hackman, entrando Nuno Tavares.

Aos 66 minutos, o Benfica foi surpreendido com o golo dos algarvios, com Dener a dar o melhor seguimento à bola, na sequência de um livre cobrado por Tabata.

O Benfica acusou o golo e o Portimonense acreditou que podia chegar ao empate, o que veio a acontecer aos 76 minutos, com Júnior Tavares a bater Vlochodimos com um remate forte e colocado, de fora da área.

Até ao final, Bruno Lage tentou dar à volta ao jogo dos encarnado', lançando de uma só vez Seferovic, Gabriel e Dyego Sousa, mas o Benfica mostrou-se incapaz de levar os três pontos de Portimão.

Com este resultado, o Portimonense deu um passo importante na luta pela permanência, enquanto o Benfica voltou a empatar para o campeonato e deixou em aberto a hipótese de o F. C. Porto se isolar no comando da Liga, comprometendo a revalidação do título nacional.

Veja o resumo do jogo: