Vitória de Setúbal e Benfica empataram (2-2), este sábado, na terceira jornada do grupo B da terceira fase da Taça da Liga, desfecho que marcou o adeus das águias à competição.

A equipa treinada por Bruno Lage, que teve Raul de Tomás (49 minutos) e Jota (73) como marcadores dos seus golos, permitiu que os sadinos repusessem a igualdade a dois golos, graças a um bis de Guedes (83 e 90+2), avançado que entrou aos 79 minutos.

Com este desfecho, o Benfica terminou na segunda posição (com três pontos), atrás do Vitória de Guimarães que se apurou para a "final four" no primeiro posto (sete pontos), após vencer o Sporting da Covilhã (3-0) no outro jogo do grupo.

As águias instalaram-se cedo no meio-campo dos setubalenses, mas o primeiro lance de sobressalto aconteceu junto da área do Benfica. Aos 10 minutos, Berto teve uma arrancada no lado direito e rematou cruzado à malha lateral da baliza de Zlobin.

Aos 19 minutos, os comandados de Bruno Lage, que estreou o jovem defesa brasileiro Morato na equipa principal, responderam num livre direto de Gedson, que levou a bola a passar próximo do poste direito da baliza defendida pelo georgiano Makaridze.

Sem nada a perder no jogo, o Vitória de Setúbal jogou sem qualquer pressão e conseguiu acercar-se de novo da baliza benfiquista, aos 36 minutos, quando Mansilla ganhou em velocidade a Jardel e cruzou com perigo para Hachadi que chegou atrasado à solicitação.

Volvido um minuto, os sadinos perderam Berto, avançado que corria sozinho e lesionou-se na coxa esquerda, acabando por ser substituído por Zequinha. Até ao intervalo, nenhuma das equipas, depois de uma primeira parte pouco interessante, conseguiu evitar que se registasse o nulo no marcador.

No segundo tempo, o Benfica entrou da melhor forma possível, aproveitando um erro clamoroso de Carlinhos. Decorriam 49 minutos quando o brasileiro dos sadinos assistiu de forma involuntária Raul de Tomás, que não teve dificuldades em rematar para o 1-0 do Benfica.

Com o domínio do jogo e a vencer 1-0, sabendo que se registava um empate (0-0) em Guimarães nesse preciso momento, os benfiquistas lançaram em campo Chiquinho (substituiu Caio, aos 63 minutos) com o objetivo de dar profundidade ao ataque.

O Benfica ficou muito perto de ampliar a vantagem quando, aos 70 minutos, Seferovic se antecipou a Bruno Pirri e acertou no poste direito. Foi o prenúncio para o 2-0 que aconteceu volvidos três minutos por Jota, que desferiu um remate colocado sem hipóteses de defesa.

Quatro minutos depois de ter rendido Hachadi no ataque, o veterano Guedes marcou de cabeça, aos 83, para o Vitória de Setúbal, num lance em que o guarda-redes Zlobin ficou "mal na fotografia", ao não conseguir intercetar um cruzamento de Mansilla.

Quando o triunfo das 'águias' parecia certo, Guedes, num remate acrobático espetacular, aos 90+2 minutos, sem hipóteses de defesa para o guardião contrário, fez o 2-2 final, que marcou o adeus de ambos os conjuntos à Taça da Liga.

Veja o resumo do jogo: