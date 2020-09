Benfica empresta para a Suíça e portugueses com interessados

JN Hoje às 20:45 Facebook

O dia de hoje não trouxe quase nenhuma contratação confirmada, mas foi rico em notícias que dão novidades sobre o futuro de vários futebolistas lusos.

Benfica: Miguel Nóbrega rumou ao futebol suíço, onde vai representar o Grasshopper, por empréstimo do Benfica. O defesa, de 20 anos, vai ser treinador pelo português João Carlos Pereira e competir no segundo escalão do futebol helvético. Na temporada passada, representou a equipa de sub-23 das águias.

Manchester United: Diogo Dalot está de saída de Old Trafford para rumar ao futebol italiano. De acordo com o "Maisfutebol", o lateral português tem recebido muitas propostas nos últimos dias, entre elas as de AC Milan e Roma, os clubes melhor colocados para receberem Dalot, a título definitivo ou por empréstimo.

Sampdória: A caminho do futebol italiano também pode estar Adrien Silva. Sem espaço no plantel do Leicester, o médio português procura uma solução para prosseguir a carreira e de acordo com a "Sky Itália", a Sampdória está perto de garantir a contratação.

Juventus: Depois de Morata, a Juventus estará na iminência de receber mais um reforço. Trata-se de Federico Chiesa, jogador da Fiorentina, que já é internacional italiano e uma das grandes figuras da Serie A. A imprensa italiana refere, no entanto, que para concretizar a contratação a Juventus tem que vender.

Lyon: Lucas Paquetá já não enfrentará o Rio Ave amanhã. O jogador brasileiro despediu-se ontem do AC Milan para rumar ao Lyon, que terá pago qualquer coisa como 20 milhões de euros pela contratação do médio.

Wolverhampton: Conor Coady prolongou a ligação ao Wolves por mais cinco anos. O defesa inglês, de 27 anos, é o capitão da equipa de Nuno Espírito Santo e não falhou qualquer jogo desde que o clube está na Premier League. Na última paragem para os compromissos das seleções, somou a primeira internacionalização.

Schalke 04: Manuel Baum foi o escolhido para suceder a David Wagner, demitido há dois dias, no comando técnico do Schalke 04. Gonçalo Paciência tem, assim, novo treinador para o resto da temporada.