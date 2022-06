Benfica encontra Hajvalia, da Bósnia, na Liga dos Campeões

JN Hoje às 12:57 Facebook

Caso vençam, águias enfrentarão Twente ou Agarista CSF, da Lituânia, à procura de um lugar na segunda ronda de qualifação

Foi esta sexta-feira definido o sorteio da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões feminina e o Benfica receberá o Hajvalia, campeão da Bósnia, no dia 18 de agosto.

Caso eliminem as bósnias, as águias terão de derrotar o vencedor do duelo entre Twente, dos Países Baixos, e o Agarista CSF, da Moldávia, no dia 21 de agosto, para seguirem para a segunda pré-eliminatória. Vale recordar que na temporada passada as encarnadas selaram apuramento para a Fase de Grupos da competição batendo precisamente o emblema neerlandês, mas na altura na segunda pré-eliminatória.

As 15 equipas que passarem a primeira pré-eliminatória terão ainda de jogar a segunda pré-eliminatória em setembro, de forma a garantirem presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, algo que o Benfica procura pela segunda temporada consecutiva.