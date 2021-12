Benfica entra a golear na Ronda de Elite

JN/Agências Ontem às 22:40 Facebook

As águias entraram da melhor maneira na Ronda de Elite da Liga dos Campeões pois golearam o Haladás (Hungria), por uns expressivos 8-3, na primeira jornada do Grupo D, em partida realizada no Pavilhão Fidelidade (Lisboa)

Os encarnados realizaram uma primeira parte de alto nível - ao intervalo já venciam por 5-1, com golos de Jacaré (2), Tayebi (2) e Fits, sendo que o golo dos húngaros foi apontado por Rafael Henmi, na própria baliza -, com especial destaque para as prestações de Arthur e Tayebi. Nos primeiros 20 minutos, o brasileiro realizou quatro assistências para golo, ao passo que o iraniano bisou.

Na etapa complementar, o conjunto de Pulpis geriu o jogo a seu bel-prazer, mesmo perante algumas investidas perigosas do conjunto magiar, atual campeão húngaro em título, que participa pela primeira vez na sua história na Liga dos Campeões. Rezala reduziu para 5-2, mas, na resposta, Nílson voltou a dar quatro golos de vantagem aos encarnados. Dróth também fez o gosto ao pé e o Benfica respondeu em dose dupla. Fits e Bruno Cintra selaram a goleada: 8-3.

Arthur, com cinco assistências, e Tayebi, com dois golaços, foram a alma da equipa encarnada.

Com este resultado, o Benfica sobe à liderança do Grupo D, com três pontos, os mesmos que o Uragan Ivano-Frankovsk (Ucrânia), que esta quarta-feira bateu o Levante (Espanha), por 5-3.

Amanhã, às 20:30 horas, o Benfica realiza o segundo e penúltimo jogo desta Ronda de Elite, defrontando, também no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa, os ucranianos do Uragan Ivano-Frankovsk. Em caso de vitória, os encarnados dão um passo de gigante rumo à qualificação para a 'Final Four' da mais importante competição de clubes da UEFA.

Veja o golaço de Tayebi:

