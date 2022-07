Benfica: Enzo Fernández de corpo inteiro só no Algarve

Médio argentino com chegada prevista para o início da tarde de terça-feira. Já fez exames médicos.

O argentino Enzo Fernández chega terça-feira a Lisboa para oficializar a mudança do River Plate para o Benfica. O médio despediu-se, segunda-feira, nas redes sociais, do emblema argentino e saiu ao final da tarde de Buenos Aires com destino à capital portuguesa.

Os habituais exames médicos ao jogador, de 21 anos, sabe o JN, já foram realizados, pelo que é provável que seja esta terça-feira oficializado como reforço. Apesar disso, Enzo Fernández não viaja para Inglaterra, onde o plantel às ordens de Roger Schmidt se encontra a estagiar, mas fará parte do segundo estágio da pré-temporada, no Algarve. O médio, como o Benfica já havia informado, custará 10 milhões de euros aos cofres da Luz, aos quais podem acrescer oito milhões de euros mediante o cumprimento de objetivos. O argentino deve rubricar contrato válido por cinco temporadas.