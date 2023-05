Benfica ergue a taça de campeão pela 38.ª vez

O Benfica venceu (3-0), este sábado, no Estádio da Luz, o Santa Clara em jogo a contar para a 34.ª e última jornada do campeonato, e sagrou-se campeão nacional pela 38.ª vez. Gonçalo Ramos , Rafa e Grimaldo marcaram os golos do encontro, que voltam a deixar o Marquês de Pombal e o país pintados de vermelho.

Acabou o suspense. No sprint final do campeonato, foi mesmo o Benfica a cortar a meta em primeiro e a conquistar um título que já lhe fugia há três épocas, quando esteve sob o comando de Bruno Lage. Agora, com Roger Schmidt, a Luz voltou a estar em festa num campeonato que parecia que ia ser entregue cedo mas que surpreendeu, com a decisão adiada até aos últimos 90 minutos.

Olhando com desconfiança por muitos, o técnico alemão volta a dar o troféu aos encarnados, que assumiram a liderança isolada da Liga à quarta jornada. A oito jogos do fim, as águias tinham dez pontos de vantagem em relação ao F. C. Porto, mas tudo mudou quando os encarnados receberam os dragões. A equipa de Sérgio Conceição levou a melhor (1-2) e seguiu-se uma fase negra na Luz: eliminação da Liga dos Campeões e outra derrota diante do Chaves, que relançou o campeonato.

Benfica e Santa Clara defrontaram-se este sábado Foto: Álvaro Isidoro / Global Imagens

A pressão era muita, mas o clube da Luz não cedeu. Nas últimas cinco jornadas só não venceu o Sporting, em Alvalade (2-2), e, este sábado, diante do Santa Clara, também não facilitou. Com um estádio cheio e recebido em êxtase nas imediações da Luz, o Benfica apresentou três alterações no onze - António Silva, Chiquinho e David Neres saíram para os lugares de Bah, Morato e Florentino - e inaugurou o marcador ao minuto sete, com Gonçalo Ramos a cabecear certeiro, depois de um cruzamento de Bah. Aos 28, Rafa saiu rápido em contra-ataque depois de um livre do Santa Clara e, depois de combinar com João Mário, ampliou a vantagem.

Depois do intervalo, talvez um dos momentos mais emotivos do jogo. Ítalo jogou a bola com a mão e o árbitro assinalou uma grande penalidade para os encarnados. Na hora de marcar, Grimaldo não tremeu e fechou a contagem. O espanhol não falhou mas também não conseguiu segurar as lágrimas: o jogador, que já assinou pelo Bayer Leverkusen, e considerado uma das chaves do título, não conseguiu esconder a emoção, ao tirar a camisola e beijar o emblema dos encarnados.

Com este resultado, o clube da Luz termina o campeonato com 87 pontos, mais dois do que o F. C. Porto, que venceu o Vitória de Guimarães e passou, assim, o testemunho aos encarnados.

