Benfica está na final da Youth League

O Benfica apurou-se, este sábado, para a final da Liga Jovem da UEFA de 2019/2020, ao vencer o Ajax, por 3-0, em Nyon (Suíça). O adversário das águias será o vencedor do confronto desta tarde (17 h) entre o Salzburgo (Áustria) e o Real Madrid (Espanha).

A equipa benfiquista começou a garantir a presença na terceira final da competição perto do intervalo, quando Tiago Araújo inaugurou o marcador aos 42 minutos.

No segundo tempo, os portugueses sentenciaram a meia-final com mais dois golos, obtidos no espaço de quatro minutos. Umaro Embaló fez o 2-0 (72 m) e o Tiago Dantas, de penálti (79 m), selou o triunfo.

Depois das derrotas no jogo decisivo em 2013/2014 (Barcelona ganhou 3-0) e em 2016/2017 (Salzburgo venceu 2-1), o Benfica procurará o primeiro título na terceira final, para suceder na lista de campeões ao F. C. Porto.