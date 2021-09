Benfica estreia-se na Liga dos Campeões com empate na Ucrânia

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 21:56 Facebook

Twitter

Partilhar

No jogo inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica empatou sem golos na deslocação ao terreno do Dínamo Kiev, esta terça-feira.

No primeiro encontro do Grupo E, o Benfica não foi para além de um empate sem golos no estádio Olimpiyskiy frente ao Dínamo Kiev. Os ucranianos adotaram uma estratégia mais conservadora, estando competentes na organização defensiva, não deixando os encarnados criarem muitas situações claras de golo.

As águias tiveram a posse de bola na maior parte do jogo, atuando com uma linha subida e a atacar sobretudo pela ala esquerda. Na primeira metade, a procura da profundidade foi algo muito procurado para as desmarcações de Rafa e Yaremchuk, com o avançado ucraniano a oferecer-se ao jogo para ser referência direta.

No segundo tempo o controlo da bola manteve-se e Jorge Jesus promoveu as entradas de Darwin, Lazaro e a estreia de Radonjic. O extremo sérvio foi o que mais desequilibrou, que através do drible procurou mexer com o jogo. Taarabt e Pizzi ainda foram a jogo, mas o Benfica não conseguiu criar muitas situações de remates à baliza.

Já no período de compensação, o Dínamo conseguiu aproximar-se da área encarnada e chegou mesmo a marcar, mas o golo foi anulado por fora de jogo, após revisão do videoárbitro.

Com este empate, o Benfica soma um ponto no grupo, com o Bayern Munique a ser líder com três pontos, após ter vencido o Barcelona em Camp Nou por 3-0.