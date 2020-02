Benfica explica contratação de figurantes para a Gala Cosme Damião

JN Hoje às 15:50 Facebook

Anúncios foram publicados por uma empresa de outsourcing e, entretanto, foram retirados da Internet. A Gala Cosme Damião está marcada para o próximo dia 4 de março, no Campo Pequeno, em Lisboa.

O Benfica explicou o anúncio digital colocado por uma empresa para contratar figurantes para a Gala Cosme Damião, agendada para 4 de março, no Campo Pequeno, em Lisboa.

"A exemplo do que acontece em todos os eventos desta dimensão, exige a contratação de serviços que vão do reforço da equipa de organização nas funções de receção, hospedeiras, parking e zonas técnicas de produção, e também dos denominados "figurantes" de produção televisiva para quando os convidados e premiados sejam chamados ao palco existam equipas de acompanhamento e o seu espaço seja ocupado e referenciado", explicaram as águias, na newsletter publicada no site oficial.

O referido anúncio, onde não foram revelados valores, sendo apenas mencionado um "vencimento/hora atrativo", foi publicado em várias plataformas de emprego e pedia "figurantes para Gala do Clube de Futebol Português com maior número de sócios". Sem nunca mencionar o nome do Benfica, pedia-se aos candidatos a figurantes "formação ao nível do 12.º ano", "disponibilidade imediata" e "excelente apresentação".

"É apenas isso que acontece, e nada mais, até porque, felizmente, ano após ano, a nossa Gala reafirma-se como um sucesso e o espaço torna-se cada vez mais exíguo e limitado, apesar das suas grandes dimensões face às centenas de atletas, quadros, sócios e convidados institucionais presentes que abrangem um universo de cerca de 2600 pessoas", diz ainda o Benfica.