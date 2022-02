Benfica-F. C. Porto abre fase final do Nacional de Sub-19

Susana Silva Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A receção do Benfica ao F. C. Porto abre, a 13 de fevereiro, a fase de apuramento de campeão da 1.ª Divisão Nacional do Campeonato de Sub-19, ditou esta quarta-feira o sorteio realizado na sede da Federação Portuguesa de Futebol.

Depois da competição ter sido interrompida em março de 2020 devido à pandemia de covid-19, o nacional de juniores só foi retomado em agosto passado com o arranque da edição 2021/22.

Os dragões são os atuais detentores do título, conquistado em 2018/19, já que nas duas épocas seguintes não houve campeão.

Para além do clássico entre águias e dragões, na primeira jornada disputam-se ainda os jogos Sporting-Braga, Vitória de Guimarães-Alverca e Rio Ave-Estoril.

Para a segunda ronda, a 19 de fevereiro, está reservado o F. C. Porto-Sporting, com a formação de Alvalade a receber o Benfica na semana seguinte, numa jornada agendada para dia 26 do mesmo mês.

A fase de apuramento de campeão encerra a 28 de maio, enquanto a fase de descidas fica decidida a 21 de maio. Descem à 2.ª Divisão Nacional os três últimos de cada série.

Eis os calendários da segunda fase do apuramento de campeão e apuramento de descidas do Campeonato Nacional de Sub-19 da 1.ª Divisão:

PUB

Apuramento de Campeão

1.ª Jornada (13 fevereiro)

Benfica-F. C. Porto, Sporting-Braga, V. Guimarães-Alverca, Rio Ave-Estoril.

2.ª Jornada (19 fevereiro)

F. C. Porto-Sporting, Estoril-Benfica, Braga-V. Guimarães, Alverca-Rio Ave.

3.ª Jornada (26 fevereiro)

V. Guimarães-F. C. Porto, Sporting-Benfica, Rio Ave-Braga, Estoril-Alverca.

4.ª Jornada (5 março)

F. C. Porto-Rio Ave, Benfica-V. Guimarães, Sporting-Estoril, Braga-Alverca.

5.ª Jornada (12 março)

Alverca-F. C. Porto, Rio Ave-Benfica, V. Guimarães-Sporting, Estoril-Braga.

6.ª Jornada (2 abril)

F. C. Porto-Braga, Benfica-Alverca, Sporting-Rio Ave, V. Guimarães-Estoril.

7.ª Jornada (9 abril)

Estoril-F. C. Porto, Braga-Benfica, Alverca-Sporting, Rio Ave-V. Guimarães.

8.ª Jornada (16 abril)

F. C. Porto-Benfica, Braga-Sporting, Alverca-V. Guimarães, Estoril-Rio Ave.

9.ª Jornada (23 abril)

Sporting-F. C. Porto, Benfica-Estoril, V. Guimarães-Braga, Rio Ave-Alverca.

10.ª Jornada (30 abril)

F. C. Porto-V. Guimarães, Benfica-Sporting, Braga-Rio Ave, Alverca-Estoril.

11.ª Jornada (7 maio)

Rio Ave-F. C. Porto, V. Guimarães-Benfica, Estoril-Sporting, Alverca-Braga.

12.ª Jornada (14 maio)

Braga-F. C. Porto, Alverca-Benfica, Rio Ave-Sporting, Estoril-V. Guimarães.

13.ª Jornada (21 maio)

F. C. Porto-Alverca, Benfica-Rio Ave, Sporting-V. Guimarães, Braga-Estoril.

14.ª Jornada (28 maio)

F. C. Porto-Estoril, Benfica-Braga, Sporting-Alverca, V. Guimarães-Rio Ave.

Apuramento de Descidas

1.ª Jornada (12 fevereiro)

Série Norte - Feirense-P. Ferreira, Gil Vicente-Tondela, Oliveirense-Leixões, Famalicão-Vizela.

Série Sul - Vilafranquense-Belenenses, U. Leiria-Sacavenense, Académica-Amora, Nacional-V. Setúbal.

2.ª Jornada (19 fevereiro)

Série Norte - P. Ferreira-Gil Vicente, Vizela-Feirense, Tondela-Oliveirense, Leixões-Famalicão.

Série Sul - Belenenses-U. Leiria, V. Setúbal-Vilafranquense, Sacavenense-Académica, Amora-Nacional.

3.ª Jornada (26 fevereiro)

Série Norte - Oliveirense-P. Ferreira, Gil Vicente-Feirense, Famalicão-Tondela, Vizela-Leixões.

Série Sul - Académica-Belenenses, U. Leiria-Vilafranquense, Nacional-Sacavenense, V. Setúbal-Amora.

4.ª Jornada (5 março)

Série Norte - P. Ferreira-Famalicão, Feirense-Oliveirense, Gil Vicente-Vizela, Tondela-Leixões.

Série Sul - Belenenses-Nacional, Vilafranquense-Académica, U. Leiria-V. Setúbal, Sacavenense-Amora.

5.ª Jornada (12 março)

Série Norte - Leixões-P. Ferreira, Famalicão-Feirense, Oliveirense-Gil Vicente, Vizela-Tondela.

Série Sul - Amora-Belenenses, Nacional-Vilafranquense, Académica-U. Leiria, V. Setúbal-Sacavenense.

6.ª Jornada (19 março)

Série Norte - P. Ferreira-Tondela, Feirense-Leixões, Gil Vicente-Famalicão, Oliveirense-Vizela.

Série Sul - Belenenses-Sacavenense, Vilafranquense-Amora, U. Leiria-Nacional, Académica-V. Setúbal.

7.ª Jornada (2 abril)

Série Norte - Vizela-P. Ferreira, Tondela-Feirense, Leixões-Gil Vicente, Famalicão-Oliveirense.

Série Sul - V. Setúbal-Belenenses, Sacavenense-Vilafranquense, Amora-U. Leiria, Nacional-Académica.

8.ª Jornada (9 abril)

Série Norte - P. Ferreira-Feirense, Tondela-Gil Vicente, Leixões-Oliveirense, Vizela-Famalicão.

Série Sul - Belenenses-Vilafranquense, Sacavenense-U. Leiria, Amora-Académica, V. Setúbal-Nacional.

9.ª Jornada (16 abril)

Série Norte - Gil Vicente-P. Ferreira, Feirense-Vizela, Oliveirense-Tondela, Famalicão-Leixões.

Série Sul - U. Leiria-Belenenses, Vilafranquense-V. Setúbal, Académica-Sacavenense, Nacional-Amora.

10.ª Jornada (23 abril)

Série Norte - P. Ferreira-Oliveirense, Feirense-Gil Vicente, Tondela-Famalicão, Leixões-Vizela.

Série Sul - Belenenses-Académica, Vilafranquense-U. Leiria, Sacavenense-Nacional, Amora-V. Setúbal.

11.ª Jornada (30 abril)

Série Norte - Famalicão-P. Ferreira, Oliveirense-Feirense, Vizela-Gil Vicente, Leixões-Tondela.

Série Sul - Nacional-Belenenses, Académica-Vilafranquense, V. Setúbal-U. Leiria, Amora-Sacavenense.

12.ª Jornada (7 maio)

Série Norte - P. Ferreira-Leixões, Feirense-Famalicão, Gil Vicente-Oliveirense, Tondela-Vizela.

Série Sul - Belenenses-Amora, Vilafranquense-Nacional, U. Leiria-Académica, Sacavenense-V. Setúbal.

13.ª Jornada (14 maio)

Série Norte - Tondela-P. Ferreira, Leixões-Feirense, Famalicão-Gil Vicente, Vizela-Oliveirense.

Série Sul - Sacavenense-Belenenses, Amora-Vilafranquense, Nacional-U. Leiria, V. Setúbal-Académica.

14.ª Jornada (21 maio)

Série Norte - P. Ferreira-Vizela, Feirense-Tondela, Gil Vicente-Leixões, Oliveirense-Famalicão.

Série Sul - Belenenses-V. Setúbal, Vilafranquense-Sacavenense, U. Leiria-Amora, Académica-Nacional.