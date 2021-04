Benfica-F. C. Porto e Benfica-Sporting já têm datas marcadas

JN Hoje às 21:09 Facebook

A Liga Portugal revelou, esta sexta-feira, os horários dos jogos da 30.ª até à 33.ª jornada do campeonato português, com destaque para dois clássicos que podem ser decisivos nas contas pelo título.

Na 31.ª ronda, o Benfica recebe o F. C. Porto no Estádio da Luz, em duelo marcado para o dia 6 de maio, uma quinta-feira, e com o pontapé inicial agendado para as 18.30 horas.

Duas jornadas depois, é a vez do Sporting visitar o terreno das águias, no sábado dia 15 de maio. A partida começa às 18 horas.

Confira as datas e os horários:

Jornada 30

Quinta-feira, 29 de abril

Marítimo - Braga, 20H30 - Sport TV

Sexta-feira, 30 de abril

P. Ferreira - Belenenses SAD, 15H00 - Sport TV

Vitória SC - Moreirense, 17H00 - Sport TV

Tondela - Benfica, 19H00 - Sport TV

FC Porto - Famalicão, 21H15 - Sport TV

Sábado, 1 de maio

Gil Vicente - Farense, 15H30 - Sport TV

Santa Clara - Boavista, 17H00 locais/18H00 continente - Sport TV

Portimonense - Rio Ave, 18H00 - Sport TV

Sporting - Nacional, 20H30 - Sport TV

Jornada 31

Quarta-feira, 5 de maio

Marítimo - Gil Vicente, 19H00 - Sport TV

SC Braga - P. Ferreira, 19H00 - Sport TV

Rio Ave - Sporting, 21H15 - Sport TV

Quinta-feira, 6 de maio

Moreirense - Nacional, 15H00 - Sport TV

Belenenses SAD - Portimonense, 17H00 - Sport TV

Benfica - FC Porto, 18H30 - BTV

Farense - Vitória SC, 20H30 - Sport TV

Sexta-feira, 7 de maio

Famalicão - Santa Clara, 19H00 - Sport TV

Boavista - Tondela, 21H15 - Sport TV

Jornada 32

Domingo, 9 de maio

P. Ferreira - Marítimo, 15H00 - Sport TV

Gil Vicente - SC Braga, 20H00 - Sport TV

Segunda-feira, 10 de maio

Portimonense - Moreirense, 18H00 - Sport TV

FC Porto - Farense, 20H15 - Sport TV

Terça-feira, 11 de maio

Santa Clara - Rio Ave, 15H00 locais/ 16H00 continente - Sport TV

Tondela - Belenenses SAD, 16H00 - Sport TV

Nacional - Benfica, 18H00 - Sport TV

Sporting CP - Boavista, 20H30 - Sport TV

Quarta-feira, 12 de maio

Vitória SC - Famalicão, 20H15 - Sport TV

Jornada 33

Sexta-feira, 14 de maio

P. Ferreira - Gil Vicente, 19H00 - Sport TV

SC Braga - Moreirense, 21H15 - Sport TV

Sábado, 15 de maio

Boavista - Portimonense, 15H30 - Sport TV

Farense - Tondela, 15H30 - Sport TV

Benfica - Sporting, 18H00 - BTV

Rio Ave - FC Porto, 20H30 - Sport TV

Domingo, 16 de maio

Famalicão - Nacional, 15H00 - Sport TV

Belenenses SAD - Santa Clara, 17H00 - Sport TV

Marítimo - Vitória SC, 20H00 - Sport TV