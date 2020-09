Benfica, F. C. Porto e S. C. Braga manifestam pesar pelo falecimento de Dito

JN/Agências Hoje às 17:03 Facebook

O Benfica, F. C. Porto e S. C. Braga lamentaram esta quinta-feira a morte do ex-internacional português Dito, que era diretor-geral do Gil Vicente e representou os três clubes enquanto futebolista.

"O Benfica manifesta o seu pesar pelo falecimento do seu antigo atleta Dito. Para sempre, ficará na nossa memória a qualidade de um defesa central de referência que, em duas épocas, conquistou um título de campeão nacional e uma Taça de Portugal pelo clube", lê-se numa nota publicada pelas águias no site oficial.

Dito apontou dois golos em 81 encontros na Luz e perdeu a final da Taça dos Clubes Campeões Europeus frente aos holandeses do PSV Eindhoven (0-0, 5-6 nas grandes penalidades), a 25 de maio de 1988, no Neckarstadion, em Estugarda, pouco antes de rumar com alguma polémica ao F. C. Porto, na companhia do avançado Rui Águas.

"O antigo defesa central e internacional português representou o F. C. Porto na temporada 1988/89. Dito trocou a Luz pelas Antas no verão de 1988, tendo realizado 19 jogos de azul e branco. À família enlutada, o F. C. Porto apresenta as mais sentidas condolências", escreveram os dragões, em comunicado publicado no site oficial.

Numa nota de pesar no site oficial, os arsenalistas consideram que Dito foi um "histórico atleta do clube", onde se formou e representou a equipa principal ao longo de sete épocas (de 1979/80 a 1985/86) e da qual foi capitão.

"Mais tarde, Dito assumiu a função de treinador nos escalões de formação do S. C. Braga, tendo sido técnico da equipa de sub-19 nas temporadas 2008/09 e 2009/10", recorda o clube.

Dito realizou mais de uma centena de jogos ao serviço dos minhotos, contando ainda com 17 internacionalizações pela seleção AA, frisaram ainda os bracarenses. Ao todo, o antigo defesa central passou 12 temporadas no S. C. Braga, 10 como jogador (sete na equipa principal e três nos escalões de formação) e duas como técnico dos juniores.