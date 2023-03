Benfica-F. C. Porto marcado para uma sexta-feira à tarde

JN Hoje às 11:38, atualizado às 12:26 Facebook

O clássico, no Estádio da Luz, referente à 27.ª jornada, será disputado numa sexta-feira.

A Liga de Clubes anunciou, esta terça-feira, que o duelo entre o Benfica e o F. C. Porto, da 27.ª jornada da Liga, será disputado às 18 horas do dia 7 de abril (Sexta-feira Santa).

O clássico, marcado para o Estádio da Luz, aconteceu antes de as águias iniciarem os quarto de final da Liga dos Campeões, frente ao Inter de Milão.

Recorde-se que na primeira volta, no Dragão, o Benfica, que, nesta altura, tem 10 pontos de vantagem para o rival, derrotou os dragões, por 0-1.

Antes desse jogo, na 26.ª jornada, o Benfica defronta o Rio Ave às 18 horas do dia 2 de abril (domingo), antes de o F. C. Porto receber o Portimonense no mesmo dia, mas às 20h30.

Eis o dia e a hora dos jogos das duas próximas jornadas:

Jornada 26

Sexta-feira, 31 de março: Estoril-Gil Vicente (20h15, SportTV)

Sábado, 1 de abril: Vizela-Casa Pia (15h30, Sport TV); V. Guimarães-P. Ferreira (18h00, Sport TV); Sporting-Santa Clara (20h30, Sport TV)

Domingo, 2 de abril: Marítimo-Boavista (15h30, Sport TV); Chaves- Braga (15h30, Sport TV); Rio Ave-Benfica (18h00, Sport TV); F. C. Porto-Portimonense (20h30, Sport TV)

Segunda, 3 de abril: Famalicão-Arouca (20h15, Sport TV)

Jornada 27

Sexta-feira, 7 de abril: Santa Clara-Vizela (15h30, Sport TV); Benfica-F. C. Porto (18h00, BTV); Boavista-V. Guimarães (20h30, Sport TV)

Sábado, 8 de abril: Arouca-Marítimo (15h30, Sport TV); P. Ferreira-Famalicão (18h00, Sport TV); Portimonense-Rio Ave (18h00, Sport TV); Braga-Estoril (20h30, Sport TV)

Domingo, 9 de abril: Casa Pia-Sporting (18h00, Sport TV)

Segunda-feira, 10 de abril: Gil Vicente-Chaves (20h15, Sport TV)