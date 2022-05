Benfica-F. C. Porto: Plano especial de segurança da Luz à baixa do Porto

Jogo de risco elevado e hipótese do F. C. Porto garantir o título obrigam polícia a montar operação invulgar. Eventuais festejos na Invicta devem centrar-se no Dragão

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a montar um plano especial de segurança a propósito do Benfica-F.C. Porto do próximo sábado (18 horas, BTV), que pode ditar a atribuição do título aos portistas, caso não percam no reduto das águias.

A realização do jogo em Lisboa, na casa de um rival dos dragões, é motivo de preocupação que ultrapassa a habitual classificação de "risco elevado", comum a todos os clássicos. A PSP idealizou uma operação que pretende salvaguardar as questões de segurança da equipa e dos adeptos portistas que vão à Luz, estendendo ainda a vigilância à Invicta. Em caso de derrota, a equipa de Sérgio Conceição até poderá ser campeã mais tarde, em plena autoestrada, no regresso da capital, se o Sporting não vencer no reduto do Portimonense, num jogo que se inicia às 20.30 horas (Sport TV) do mesmo dia.