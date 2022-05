Benfica-F. C. Porto: "stewards" vão barrar algumas entradas

Luís Antunes Hoje às 12:11 Facebook

Imagens nas redes sociais de eventual "troca" de cartões com adeptos portistas, desde o início da semana, causaram apreensão nos simpatizantes benfiquistas e levou a SAD a apertar o controlo. Cedência só é possível através da "APP Slb" e no dia do clássico, este sábado, na Luz. Eventual tentativa de entrada de grupos de simpatizantes portistas nas zonas destinadas aos adeptos do Benfica será barrada por questões de segurança.

A sugestão de eventuais trocas de cartões "Red Pass" com adeptos do F. C. Porto para o clássico deste sábado, visível em fotos publicadas nas redes sociais, desde o início da semana, causou alguma apreensão entre os simpatizantes encarnados. E fez os responsáveis do clube alertar para as condições da venda de ingressos, publicadas no site, onde se refere que a partilha de "Red Pass, que é exclusiva através da "APP SL Benfica", apenas estará disponível a partir do dia 07/05/2022", ou seja, de sábado. Por outro lado, sublinha-se ainda que será obrigatória "a apresentação do documento de identificação, juntamente com o título de acesso válido para aceder ao recinto".

O processo de venda, que ainda decorre, destina-se exclusivamente aos sócios do clube, com data de filiação anterior a 20 de abril, exceto os cerca de 3250 bilhetes destinados aos simpatizantes do F. C. Porto que vão assistir ao embate, na habitual caixa de segurança num dos topos do estádio.

Ao que apurámos, além deste conjunto de regras, os encarnados vão acompanhar atentamente as entradas no Estádio da Luz, juntamente com as autoridades de segurança. E, à margem do controlo aleatório de identificação do cartão de cidadão, irão barrar, nas zonas de acesso a sócios encarnados, quaisquer eventuais grupos identificados com as cores portistas por razões de segurança.

O processo não erradica ainda assim a possibilidade de simpatizantes isolados do F. C. Porto acederem àquelas zonas - desde que a troca de cartão esteja autorizada -, mas a eventual exibição de qualquer adereço das cores do clube visitante pode suscitar, ao que apurou o JN, o encaminhamento para a zona dos simpatizantes azuis e brancos.