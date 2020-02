Benfica falha quartos da Europe Cup ao "cair" na Dinamarca

Hoje às 20:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica falhou, esta quarta-feira, o apuramento para os quartos de final da FIBA Europe Cup de basquetebol, ao perder por 88-75 em casa dos dinamarqueses do Bakken Bears, na sexta ronda do Grupo I da segunda fase.

Necessitado do triunfo para seguir na competição, como segundo do agrupamento, atrás dos já apurados alemães do Medi Bayreuth, o conjunto de Carlos Lisboa comprometeu no segundo período, ao sofrer um parcial de 18-0, do qual jamais recuperou.

A formação 'encarnada' até começou bem e, muito assertiva nos lançamentos, ganhou num ápice sete pontos de vantagem (4-11), mas os locais afinaram a mira, começaram a dominar a luta das tabelas e já acabaram o primeiro parcial na frente (21-20).

O equilíbrio manteve-se no início do segundo quarto, com o Benfica a voltar ao comando (23-25 e 25-27), mas, então, os Bears lograram um parcial de 18-0, perante um conjunto luso 'perdido', passando o resultado para 43-27, a 2.48 minutos do intervalo.

Depois de cinco minutos em 'branco', os 'encarnados' voltaram a 'encontrar' o cesto, mas, continuando claramente por cima, os dinamarqueses 'viraram' já a ganhar por 20 pontos (54-34), após um segundo período que tudo decidiu (33-14).

Na segunda metade, o Benfica não desistiu de lutar e, depois de estar a perder por 24 pontos (58-34), ainda reduziu para 12 (62-50), mas os Bears nunca perderam o controlo do encontro e foram mantendo o conjunto luso à distância.

O terceiro período fechou com os dinamarqueses a liderar por 13 pontos (65-52) e, no quarto e último, a diferença ainda baixou até aos nove (78-69), mas já com apenas 2.29 minutos para jogar, acabando por se fixar nos 13.

Anthony Hilliard, com 19 pontos e cinco ressaltos, e Anthony Ireland, com 16 pontos e oito assistências, foram os melhores dos 'encarnados', que acertaram 50% dos 'triplos' (12 em 24) e já tiveram Micah Downs no banco, mas sem ser utilizado.

Nos locais, que seguem para os 'quartos', destaque para os 16 pontos, cinco assistências e quatro ressaltos de Nimrod Hilliard, os 15 pontos e cinco assistências de Darko Jukic e os 11 pontos, sete ressaltos e seis assistências de Adama Darboe.