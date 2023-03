Benfica-Famalicão: Águias metem a sétima com selos de Gonçalo Ramos

Golos do avançado frente ao Famalicão dão vitória às águias que colocam pressão sobre F.C. Porto e Braga. Último tento nos descontos descansa a Luz.

O Benfica somou frente ao Famalicão (2-0), o sétimo triunfo consecutivo no campeonato e colocou pressão nos rivais diretos, o F.C. Porto e o Braga, ao subir, à condição, a vantagem para 11 e 13 pontos, respetivamente. À semelhança dos últimos jogos na Liga, a exibição não foi brilhante, os encarnados mostraram dificuldades, sobretudo na primeira parte, em criar ocasiões de perigo, porém contaram com a eficácia de Gonçalo Ramos para desatar o nó no resultado.

Na primeira parte, o avançado aproveitou uma oferta da defesa minhota: Riccieli efetuou um corte deficiente que foi parar as pés de Grimaldo e a bola seguiu para um remate certeiro do atacante e, no fim, já nos descontos, fechou o duelo.