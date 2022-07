Benfica faz a dobradinha no hóquei em patins feminino

Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Na final da Taça de Portugal, no Seixal, a equipa das águias voltou a levar a melhor sobre o rival Sporting, desta vez por 3-1.

O Benfica conquistou, este domingo e pela oitava vez consecutiva, a Taça de Portugal de hóquei em patins feminino, ao vencer o Sporting, por 3-1, na final disputada no Pavilhão Municipal Leonel Fernandes, no Seixal.

O triunfo das águias, que juntam a Taça de Portugal ao campeonato, foi garantido com golos de Cata Flores (5 minutos), Maria Sofia Silva (23) e Marlene Sousa (35), enquanto para o Sporting ainda igualou Inês Vieira (17).

No campeonato, Benfica e Sporting também se tinham defrontado na final, decidida à melhor de três, jogos com as encarnadas a chegarem então aos nove títulos consecutivos, depois de vencerem as rivais em dois jogos, ambos por 3-2, fora e em casa.