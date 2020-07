Benfica fecha campeonato com vitória antes da final da Taça de Portugal

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 00:35 Facebook

No último dérbi da presente temporada, foi o Benfica que se superiorizou ao eterno rival Sporting. O jogo teve a intensidade expectada num encontro deste calibre e o Benfica sai motivado para a final da Taça de Portugal com a vitória.

Último jogo do campeonato e último dérbi da época para os dois gigantes de Lisboa. Apesar de já haver campeão, ambas as equipas lutavam por objetivos diferentes: o Benfica queria terminar a Liga com uma vitória de forma a estar confiante para a final da Taça de Portugal frente ao F. C. Porto, que se realiza no próximo sábado. O Sporting precisava apenas de pontuar para alcançar um dos objetivos na época que era terminar no terceiro lugar, que dá acesso direto à Liga Europa.

Nos minutos iniciais, o Sporting entrou forte, a conseguir aplicar uma pressão eficaz à circulação de bola do Benfica e a ser superior com bola. Os encarnados conseguiram reajustar a pressão, sobretudo na saída de bola do adversário. Destaque na primeira parte para a forma como Chiquinho e Pizzi exploraram o espaço nas costas dos médios e conseguiram receber entre linhas, originando situações de golo. Seferovic esteve muito ativo na forma como procurava a profundidade, o que também abria espaço para os dois médios do Benfica receberem.

Já na segunda parte, o Sporting apareceu com vontade de dar a volta ao resultado e pressionou melhor, causando dificuldades ao Benfica na circulação de bola, que já não conseguiu criar situações claras de golo em ataque posicional de forma tão eficaz como fez na primeira parte. Os leões circularam rapidamente a bola, que saía com qualidade dos pés de Wendel ou Mateus Nunes e encontrava Jovane por dentro, Nuno Mendes aberto na lateral, ou Tiago Tomás na variedade dos movimentos. Foi na sequência de um cruzamento de Pizzi que Carlos Vinícius se tornou o melhor marcador da Liga portuguesa e que o Benfica alcançou a segunda vitória frente ao Sporting no campeonato.

O Benfica termina o campeonato da melhor forma já com a final da Taça de Portugal em mente. Uma vitória num dérbi é sempre motivadora e importante para os níveis de confiança da equipa lisboeta, que enfrenta o campeão nacional no último encontro da época.

O Sporting falha o objetivo que tinha para Rúben Amorim: terminar no terceiro lugar. O discurso do treinador é coerente com a perspetiva do clube desde que chegou ao comando técnico dos leões, destacando a preparação de uma nova época já com as suas ideias em jogo.