Benfica fecha naming do Estádio da Luz durante o verão

Processo está a ser tratado junto de empresa internacional e aponta para um acordo de 10 anos e 100 milhões de euros.

A SAD do Benfica, sabe o JN, encontra-se numa fase muito adiantada de negociações para fechar o contrato do naming do Estádio da Luz, que deve ser finalizado até ao final do verão. O dossiê, ao que apurámos, está ainda dependente de algumas ações internacionais, mas o processo com uma empresa estrangeira deve ser oficializado pouco depois do arranque do novo campeonato português, ou seja, no final do mês de agosto. O nome da entidade escolhida pelos encarnados ainda não é, para já, conhecido, embora seja previsível que a atividade principal do patrocinador não choque com os atuais principais parceiros - Adidas (equipamento desportivo), Fly Emirates (companhia aérea) e Sagres (cerveja).

Segundo apurou o JN, os encarnados estão a negociar numa lógica de garantir uma parceria que conceda um novo nome ao Estádio da Luz para os próximos dez anos. Esse objetivo permite à SAD encaixar uma importância significativa e a rondar os 100 milhões de euros, o que leva à entrada de cerca de 10 milhões de euros por cada temporada.