Benfica festeja aniversário com poucos motivos para sorrir

O clube encarnado festeja, este domingo, o 117.º aniversário numa altura em que não atravessa das melhores fases a nível desportivo, tendo sido afastado de quatro competições. Luís Filipe Vieira vai quebrar o silêncio.

Cosme Damião foi jogador, técnico, dirigente, capitão e atleta do Benfica mas a nação encarnada recorda-o como o fundador do clube. Com 20 anos, Damião sonhou em fundar uma equipa de futebol, ideia partilhada por um clube de jovens, e acabaria mesmo por ser esse grupo o responsável pela fundação do Benfica.

Este domingo, o clube encarnado completa 117 anos de existência mas o ambiente não está para grandes festas já que, além da pandemia, o clube atravessa uma das piores épocas desportivas. Num ano que marcou o regresso de Jorge Jesus, o Benfica não conseguiu o apuramento para a Liga dos Campeões, ao perder diante do PAOK, perdeu a Supertaça diante do F. C. Porto, foi eliminado nas meias-finais da Taça da Liga, caiu nos 16 avos da Liga Europa frente ao Arsenal e, apesar da conquista do título ser ainda matematicamente possível, as águias estão a 16 pontos do Sporting - que poderão passar a 13, caso vença o Rio Ave.

O presidente Luís Filipe Vieira, eleito há quatro meses, vai, este domingo, quebrar o silêncio e abordar o momento do clube encarnado.