Benfica fez oferta por Facundo Farías mas Colón quer mais dinheiro

O Benfica está em conversações com o médio Facundo Farías, de apenas 19 anos, que representa os argentinos do Colón.

Segundo o que o JN apurou, as águias já fizeram uma oferta inicial pelo jogador, num valor a rondar os oito milhões de euros. No entanto, o Colón pretende arrecadar o total da cláusula de rescisão do médio argentino, que está avaliada em 10 milhões de euros.

Facundo Farías tem também o Boca Juniors e o River Plate interessados em garantir os seus serviços, no entanto, o Colón tem preferência por vender o jogador para um clube europeu.