Benfica fez testes físicos a reforços da formação

O Benfica realizou esta quarta-feira uma série de testes físicos aos sete futebolistas jovens que já tinham realizado testes à covid-19 e que vão integrar o plantel da equipa principal.

João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos, jogadores da equipa B e dos sub-23, realizaram os testes no centro de estágios do Seixal, respeitando as normas da Direção Geral da Saúde (DGS).

"Ultrapassaram mais uma fase imprescindível para a respetiva integração nos trabalhos do plantel de futebol profissional liderado por Bruno Lage", informa o clube, acrescentando que os sete jogadores da formação já tinham feito o rastreio à covid-19.

O plantel do Benfica tem preparado o regresso à competição, com o reinício da Liga a partir de 4 de junho, e na segunda-feira as águias fizeram os primeiros treinos de conjunto, desde a suspensão da competição devido à pandemia.