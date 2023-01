Benfica ganha dérbi de hóquei em patins e reforça liderança

Hoje às 17:06, atualizado às 17:49 Facebook

Águias foram mais fortes na casa dos leões e passam a somar mais quatro pontos do que o rival.

O Benfica venceu, este domingo, o Sporting por 1-3, em jogo da 15.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, disputado no Pavilhão João Rocha, reforçando a liderança na competição.

Os encarnados adiantaram-se no marcador com um golo de Lucas Ordonéz (23 minutos), mas o Sporting igualou no início da segunda parte, por intermédio de Matias Platero (27). O Benfica acabou por chegar à vitória com os golos de Gonçalo Pinto, aos 35 minutos, e de Diogo Rafael, na transformação de uma grande penalidade, aos 45 minutos.

Com a vitória, o Benfica reforça o primeiro lugar, com 39 pontos, aumentando a diferença para o Sporting, que segue no segundo lugar, com 35 pontos. Os leões podem ser ultrapassados pelo F. C. Porto, que joga na próxima quarta-feira em casa do HC Braga.