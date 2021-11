Benfica ganha e Sporting perde na Liga Europeia de andebol

Rui Almeida Santos Ontem às 22:04 Facebook

As águias continuam 100% vitoriosas na competição, enquanto os leões perderam em França, com o Nimes, e complicaram as hipóteses de apuramento para a próxima fase.

Sortes distintas para Benfica e Sporting nos jogos da Liga Europeia de andebol, disputados esta terça-feira.

Na Finlândia, os encarnados venceram o Riihimaen Cocks por 37-32, ainda que a primeira parte tenha terminado com um 18-15 favorável aos nórdicos. O rumo do jogo alterou-se após o intervalo, com as águias a darem a volta e a somarem a terceira vitória consecutiva no Grupo B, que lideram isoladas.

Por outro lado, o Sporting perdeu, em França, diante do Nimes por 33-27, desfecho que deixa o Grupo D ao rubro, com três equipas a partilharem a liderança, entre elas os leões.