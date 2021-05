Benfica ganha no Dragão Caixa e fica mais perto da final

JN Hoje às 22:25 Facebook

As águias derrotaram o F. C. Porto, por 5-7, muito graças a um início de jogo avassalador. Dragões estão agora obrigados a ganhar um jogo na Luz.

O Benfica venceu, este sábado, o F. C. Porto por 7-5, no primeiro jogo das meias-finais dos playoff do campeonato nacional de hóquei em patins, num jogo atípico, em que os anfitriões chegaram a estar a perder por 5-0.

Com um arranque avassalador na partida, o Benfica conseguiu anular o rival logo nos minutos iniciais e, com apenas meio minuto decorrido, num contra-ataque rápido, Valter Neves inaugurou o marcador.

Em seis minutos, a formação comandada por Alejandro Dominguez fez quatro remates à baliza, com 100% de eficácia - Valter Neves 'bisou' e Lucas Ordoñez também apontou dois golos.

No segundo tempo, a partida apresentou-se muito mais equilibrada e com as duas equipas a conseguirem criar situações que poderiam dar golo.

Por Gonçalo Alves, o F. C. Porto relançou o jogo, aos 37 minutos, altura em que beneficiou de um livre direto que castigou a 15.ª falta do Benfica, mas, logo de seguida, na 10.ª falta do F. C. Porto, o Benfica voltou a colocar a diferença em três golos, com Nicolia a concretizar o livre direto.

As águias sentenciaram o encontro aos 43 minutos, com um golo de Diogo Rafael, apesar de no último minuto Carlo di Benedetto ter reduzido para o FC Porto e fixado o 7-5 final.

Na outra meia-final, o Sporting bateu o Óquei de Barcelos (5-3), após prolongamento, e ficou mais perto da final.