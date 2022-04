Benfica ganha por sete e sorri na Europa

JN Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Águias brilham na EHF European League. F. C. Porto lidera a Liga.

´O Benfica venceu (36-29), em casa, os eslovenos do Gorenje Velenje, no jogo da primeira mão dos quartos de final da EHF European League e abriu boas perspetivas rumo à final-four. Os encarnados até chegaram ao intervalo a perder, mas acabaram por conseguir uma vantagem confortável, com Petar Djordjic e Lazar Kukic em destaque.

F. C. Porto também sorri

Já os dragões levaram a melhor (39-30) na visita ao Póvoa AC, no jogo em atraso da 17.ª jornada, e passaram a liderar a Liga, com 70 pontos, mais um do que o Sporting. Salina, com sete golos, foi o melhor marcador.