Benfica garante empate em Glasgow

JN Hoje às 22:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica foi esta quinta-feira empatar (2-2) a Glasgow, na Escócia, com o Rangers, depois de ter estado a perder por 2-0, em jogo da quarta jornada do Grupo D da Liga Europa.

Os comandados de Steven Gerrard adiantaram-se no marcador logo aos 7 minutos, numa recarga de Arfield, depois da bola ter batido duas vezes na trave.

No segundo tempo, Roofe aumentou para o Rangers, que parecia ter o jogo controlado, contudo, um autogolo e Tavernier, aos 78 minutos, galvanizou as águias.

Com o jogo bastante equilibrado, três minutos depois do 2-1, Pizzi, que entrou aos 56 minutos, igualou a partida, deixando as duas equipas empatadas na liderança do Grupo D, com oito pontos.

No outro encontro, os belgas do Standard Liège bateram, em casa, os polacos do Lech Poznan, por 2-1, ficando ambos com três pontos.