Benfica garante play-in da Liga dos Campeões ao vencer VEF Riga

JN/Agências Hoje às 21:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica garantiu matematicamente acesso ao play-in da Liga dos Campeões da basquetebol, ao receber e vencer VEF Riga, da Letónia, por 84-71, em jogo da quinta jornada do grupo F.

Makram Ben Romdhane, com 18 pontos, sete ressaltos e quatro assistências, foi o MVP do encontro. Do lado do VEF Riga, Nyser Brooks foi o jogador em destaque com seis pontos, oito ressaltos e cinco assistências.

Com este resultado, os encarnados somam agora nove pontos e ascendem provisoriamente à primeira posição isolada, uma vez que têm mais um jogo do que os espanhóis do Manresa (7), que hoje recebem os franceses do Limoges (5).

PUB

A jogar em casa o Benfica entrou algo cambaleante no jogo, cometendo alguns erros no processo defensivo e no "turnover", o que permitiu à letã assumir a posição de vencedor quase até ao final do primeiro quarto, altura em que Ivan Almeida largou amarras e ao fazer o 23-22 colocou os encarnados' tendo Maik Zirbes selado o 27-22.

A jogar um basquetebol muito direto e com eficácia no lançamento de três pontos, no segundo parcial, o VEF Riga, que na primeira volta tinha perdido em casa com o Benfica, por 89-76, foi conseguindo equilibrar as forças.

Estratégia que obrigou os campeões nacionais portugueses a encontrar soluções para se superiorizar aos forasteiros. Os quatro pontos de vantagem ao intervalo (42-38) davam alento ao Riga para a segunda parte, contudo o parcial de 19-17, favorável ao Benfica levou os comandos de Norberto Alves para o último quarto a vencer por 61-55.

Apesar dos esforços da equipa orientada por Janis Gailitis em tentar inverter a marcha do marcador, a verdade é que o Benfica foi chegando para as despesas e controlou a vantagem até ao apito final acabando por vencer por 84-71.

Na próxima ronda o Benfica recebe o Limoges, a 20 de dezembro, às 17:30 horas, na ronda de encerramento do grupo F. Já o Riga defronta em simultâneo o Manresa, na Letónia.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa

Benfica - VEF Riga, 84-71

Ao intervalo: 42-38

Sob a arbitragem de Boris Krejic (Eslovénia), Zafer Yilmaz (Turquia), Ariadna Chueca Moreno (Espanha) as equipas alinharam e marcaram:

Benfica (84): Aaron Broussard (18), João 'Betinho' Gomes (4), Toney Douglas (13), Terrel Carter (11) e Ivan Almeida (9). Jogaram ainda: Makram Ben Romdhane (18), Diogo Gameiro (2), Tomás Barroso, Maik Zirbes (9) e James Ellisor

Treinador: Norberto Alves

VEF Riga (71): Nyser Brooks (6), Kristers Zoriks (24), Anrijs Miska (7), Glenn Cosey (9) e Artis Ate (13). Jogaram ainda: Roberts Berzins (2), Maris Gulbis (10), Peteris Pinnis, Jamar Abrams e Vitaly Zotov

Treinador: Janis Gailitis

Marcha do marcador: 27-22 (10 minutos), 42-38 (intervalo), 61-55 (30 minutos) e 84-71 (resultado final)

Assistência: Cerca de 300 espetadores