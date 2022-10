Benfica garante recorde com 27 anos

O Benfica alcançou no sábado uma vantagem histórica. Desde a época 1995/96, quando uma vitória passou a contabilizar três e não dois pontos, que as águias não tinham uma diferença pontual tão grande (oito) sobre o segundo classificado à 11ª jornada.

Até ontem, a maior vantagem do Benfica era sobre o Sporting, em 2016/17, quando as águias estavam com mais cinco pontos que os leões. Recorde-se que o Braga defronta este domingo o Gil Vicente e, em caso de vitória, ultrapassa o F. C. Porto no segundo lugar e pode ficar a seis pontos do Benfica.