Benfica garante vaga nas meias-finais

As águias garantiram o apuramento para as meias-finais da Liga Placard, ao bater os Leões de Porto Salvo, por 3-0, no jogo 2 dos play-offs. Próximo adversário será Braga ou Eléctrico.

Depois de terem vencido a primeira partida (3-1), no passado dia 26 de maio, os encarnados confirmaram o favoritismo e fecharam as contas da eliminatória.

Um auto-golo abriu o marcador aos 11 minutos, e Tayebi, ainda antes do intervalo, aumentou a diferença, de um penálti. Já na segunda metade, aos 35 minutos, Tayebi fez o bis, selando o resultado final.

As águias ficam agora à espera do adversário que terão pela frente nas meias-finais, que sairá do vencedor da 'negra', de domingo, entre Braga e Eléctrico.