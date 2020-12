Benfica goleado em casa pelo Chelsea na Champions

JN Hoje às 17:16 Facebook

O Benfica foi goleado esta quarta-feira, por 5-0, pelo Chelsea, no Seixal, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga dos Campeões feminina, e complicou bastante o sonho de seguir em frente na prova.

O resultado espelha a diferença de competitividade entre as duas equipas, num jogo disputado no Seixal em que as inglesas tiveram sempre o controlo das operações e alcançaram um resultado que lhes permitirá gerir com segurança o encontro da segunda mão, a 16 de dezembro.

Ao intervalo as águias já perdiam por 4-0.