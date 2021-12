Benfica goleado na despedida da Champions

Hoje às 20:27 Facebook

A equipa feminina do Benfica foi goleada, esta quarta-feira, por 4-0, pelas alemães do Bayern Munique, na sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

A jogar em Munique já sem hipótese de seguir em frente na prova, o Benfica sofreu o primeiro golo aos 26 minutos, apontado pela islandesa Karolina Vilhjalmsdottir, com a equipa alemã a aumentar a vantagem por Lea Schuller (28), Giulia Gwinn (48), de penálti, e Klara Buhl (49).

Com este resultado, o Benfica termina na terceira posição do grupo, com quatro pontos, enquanto o Bayern Munique segue em frente no segundo lugar, com 13 pontos. O grupo foi ganho pelas francesas do Lyon, apuradas com 15 pontos, com as suecas do Hacken em último, com três.