Benfica goleado pelo Lyon na Champions feminina

O Benfica foi goleado esta quinta-feira, por 5-0, pelas francesas do Lyon, líderes do ranking mundial e sete vezes campeãs europeias, na segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões feminina.

Kadeisha Buchanan (29 e 63 minutos), Danielle van de Donk (31), Melvine Malard (53) e Catarina Macario (56, de penálti) apontaram os tentos das gaulesas.

O Lyon manteve-se isolado na liderança do agrupamento, agora com seis pontos, contra quatro do Bayern Munique, que bateu em casa o Häcken por 4-0, depois do nulo no Seixal, um do Benfica e nenhum das suecas, que jogam em Portugal a 10 de novembro.