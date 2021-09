Benfica goleia Barcelona na segunda jornada da UEFA Youth League

JN/Agências Hoje às 17:34 Facebook

O Benfica alcançou, esta quarta-feira, a primeira vitória na UEFA Youth League ao golear por 4-0 na receção ao Barcelona, em jogo da segunda jornada do Grupo E, disputado no centro de estágios dos encarnados.

Depois de, na ronda inaugural, terem perdido pelo mesmo resultado no reduto do Dinamo Kiev, as jovens águias bateram os catalães com golos de João Resende, aos 45+1 e 57 minutos, Cher Ndour, aos 49, e Martim Neto, aos 68, numa partida na qual os 'blaugrana' ficaram reduzidos a 10 elementos aos 53, por expulsão de Ander Aranguren.

A poucas horas do duelo entre as equipas principais, no Estádio da Luz, a formação comandada por Luís Castro, vice-campeã da Youth League em 2014, 2017 e 2020, subiu ao segundo lugar do Grupo E, com três pontos, os mesmos do FC Barcelona, terceiro, que na primeira jornada bateu o Bayern Munique, último colocado, ainda sem pontos.

O Dinamo Kiev mantém-se na liderança, com seis pontos, depois de hoje se ter imposto novamente por 4-0, desta vez na visita aos bávaros, com dois golos de Samba Diallo, um de Nazar Voloshyn e outro Illia Skrypnyk.

Além de terem o melhor ataque competição, com oito tentos, os ucranianos são a única das 32 equipas em prova que ainda sofreu qualquer golo.

Na terceira jornada, agendada para 20 de outubro, o Benfica receberá o Bayern, enquanto Dinamo visitará o Barcelona.