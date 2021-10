Benfica goleia Bayern na Youth League

JN Hoje às 18:40 Facebook

As jovens águias chegaram ao intervalo com três golos de vantagem e consumaram a goleada na segunda parte. Triunfo vale segundo lugar no Grupo E.

O Benfica goleou esta quarta-feira o Bayern Munique, por 4-0, e isolou-se no segundo lugar do Grupo E da UEFA Youth League, competição na qual já foi finalista por três vezes.

Pedro Santos, logo aos quatro minutos, aproveitou uma bola solta na área para fazer o 1-0, antes de Cher N'Dour, aos 32, fazer o segundo, ao finalizar uma boa jogada de João Tomé. Aos 34 minutos, rápida transição ofensiva com Diego Moreira a galgar mais de meio-campo e a aproveitar a liberdade para 'fuzilar' à entrada da área. A intensidade de jogo do Benfica resultou ainda no quarto golo, aos 72, com João Neves a parar de peito e a rematar para o fundo das redes.

Com o empate 0-0 entre Barcelona e Dínamo Kiev, o Benfica isolou-se no segundo lugar, colocando-se a um ponto dos ucranianos e com mais dois do que os catalães. O Bayern ainda não pontuou.