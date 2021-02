Benfica goleia Berettyoujfalu e está nos "quartos" da Liga dos Campeões

JN/Agências Hoje às 20:34 Facebook

O Benfica garantiu, este sábado, um lugar na final a 8 da Liga dos Campeões na qual irá defrontar os cazaques do Kairat Almaty, ao receber e golear (5-0) os húngaros do Berettyoujfalu.

A formação da casa entrou melhor no jogo, fazendo pressão alta e logo, aos dois minutos, Robinho, descaído na direita, inaugurou o marcador, com um remate cruzado.

Joel Rocha mudou imediatamente os quatro jogadores de campo, mas o estilo de jogo manteve-se: pressão em cima do portador da bola e jogar no meio-campo do Berettyoujfalu, para criar uma maior distância para a baliza a cargo de Roncaglio.

Num remate muito semelhante ao de Robinho, Jacaré colocou a bola junto do guarda-redes Mezei e Nilson só teve de encostar para fazer o 2-0.

Os húngaros mostravam grandes dificuldades em manter a posse de bola, e com isso tentar uma jogada que pudesse criar perigo para os comandados de Joel Rocha, que, com grande eficácia, conseguiam desarmar o adversário com relativa facilidade.

Sem conseguir sair para o ataque, nem criar situações de contra-ataque, o Berettyoujfalu fechou-se e obrigou o Benfica, em diversas ocasiões, a apostar no 5x4, com o guarda-redes Roncaglio a assumir o papel de quinto jogador de campo.

Na segunda parte, o Berettyoujfalu entrou para o jogo em 5x4, com Henrique da Silva como guarda-redes avançado, o que obrigou os 'encarnados' a recuarem e assumirem uma postura mais expectante, na tentativa de roubar a bola e fazer golo.

Chishkala, aos 26 minutos, após assistência de Fits, acabaria por fazer o 3-0, cabendo a Jacaré, aos 31, a passe de Arthur, completar o poker dos encarnados.

Numa derradeira tentativa para manter o Benfica longe da sua baliza, o Berettyoujfalu voltou a apostar no 5x4, contudo, aos 34 minutos, a bola sobrou para Fábio Cecílio, perto a área 'encarnada' e o fixo não se fez rogado, rematou e fez o 5-0, selando o resultado.

No regresso do futsal da Champions à Luz 11 anos depois, os 'encarnados' não deixaram os créditos por mãos alheias perante um adversário que nunca constituiu perigo. Se neste jogo o Benfica reencontrou Diece, que representou a equipa da Luz entre 2010 e 2013, com o Kairat Almaty, terá pela frente Fernandinho, que nas últimas três temporadas esteve às ordens de Joel Rocha.

Ficha de jogo:

Jogo no pavilhão n.º 1 do Estádio da Luz, em Lisboa

Benfica -- Berettyoujfalu, 5-0

Ao intervalo: 2-0

Marcadores:

1-0, Robinho, 02 minutos; 2-0, Nilson, 06; 3-0, Chishkala, 26; 4-0, Jacaré, 31; 5-0, Fábio Cecílio, 34.

Equipas:

Benfica: Diego Roncaglio, Afonso Jesus, Robinho, Chishkala e Fits. Jogaram ainda Jacaré, Nilson, Fábio Cecílio, Arthur, Tiago Brito e Silvestre Ferreira.

Treinador: Joel Rocha.

Berettyoujfalu: Mezei, Rábl, Szabó, Sid Fernandes e Henrique da Silva. Jogaram ainda Diece, Nagy, Horváth, Szatmári, Takács e Sipos

Treinador: Sergio Cabrera

Árbitros: Cédric Pelissier e Victor Berg-Audic (França)

Ação disciplinar: nada a registar

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19