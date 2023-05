Benfica goleia F. C. Porto e volta a estar na frente da meia-final

JN/Agências Hoje às 19:32 Facebook

O Benfica colocou-se, este domingo, a uma vitória de se qualificar para a final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, ao bater o F. C. Porto na Luz, por 7-2, no terceiro jogo da meia-final.

Depois de ter ganho por 5-0 no primeiro jogo, em casa, e perdido por 5-2 na deslocação ao Dragão Caixa, a equipa de Nuno Resende volta a colocar-se na liderança da meia-final do play-off, num jogo em que Pablo Álvarez (6, 07 e 42), Gonçalo Pinto (12 e 41), Roberto Di Benedetto (17) e Lucas Ordoñez (45) marcaram para as águias, e Gonçalo Alves (34) e Diogo Barata (35) fizeram os golos dos portistas.

Na Luz assistiu-se a uma primeira parte demolidora do Benfica, com quatro golos para as águias sem resposta dos dragões, que nunca conseguiram chegar sequer com perigo à baliza defendida por Pedro Henriques.

Aos cinco minutos, Pablo Álvarez fez o primeiro golo do jogo, numa altura em que o Benfica se encontrava em superioridade numérica depois de um cartão azul mostrado a Rafa.

Dois minutos volvidos e o espanhol voltou aos festejos na recarga oportuna a um remate de Di Benedetto. Só dava Benfica na partida, o F. C. Porto parecia adormecido e Gonçalo Pinto ampliou para 3-0 à passagem do minuto 12.

Ricardo Lozano pediu dois descontos de tempo, mas o F. C. Porto continuava irreconhecível e aos 17 minutos o marcador voltou a mexer, com Di Benedetto, depois de um lance individual, a tirar partido da infelicidade de Mena para fazer o 4-0 com que se atingiu o tempo de intervalo.

O segundo tempo trouxe um Benfica mais 'cirúrgico' na partida, com o F. C. Porto ainda sem conseguir impor o seu jogo. No entanto, um erro colossal de Ordoñez, que lhe valeu um cartão azul, permitiu a Gonçalo Alves fazer o 4-1 num livre direto, e um minuto depois Diogo Barata reduziu para 4-2, em mais uma distração da equipa vermelha.

O jogo ficou relançado para a reta final, mas o Benfica voltou a ligar os motores e dois golos de rajada de Gonçalo Pinto e de Pablo Álvarez, num livre direto, recolocaram os vencedores da fase regular de volta à liderança por quatro golos de diferença e praticamente selaram a vitória.

Nos minutos finais, Lucas Ordoñez redimiu-se do erro cometido a meio da segunda parte e ainda foi a tempo de colocar o nome na lista de marcadores, fixando o marcador final em 7-2 para as águias.

O quarto jogo da meia-final do play-off está agendado para quinta-feira, às 20 horas, com o F. C. Porto a receber o Benfica e a precisar de vencer para se manter na discussão por um lugar na final do campeonato.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão Fidelidade do Estádio da Luz, em Lisboa

Benfica - F. C. Porto, 7-2

Ao intervalo: 4-0

Marcadores:

1-0, Pablo Álvarez, 6 minutos; 2-0, Pablo Álvarez, 7; 3-0, Gonçalo Pinto, 12; 4-0, Pablo Álvarez, 17; 4-1, Gonçalo Alves, 34; 4-2, Diogo Barata, 35; 5-2, Gonçalo Pinto, 41; 6-2, Pablo Álvarez, 42; 7-2, Lucas Ordoñez, 45.

Sob arbitragem de Rui Torres e Miguel Guilherme, as equipas alinharam:

Benfica: Pedro Henriques, Roberto Benedetto, Pablo Álvarez, Lucas Ordóñez e Nil Roca. Jogaram ainda Diogo Rafael, Carlos Nicolia, Daniel Oliveira e Gonçalo Pinto

Treinador: Nuno Resende

F. C. Porto: Xavi Malián, Carlo Di Benedetto, Xavi Barroso, Rafa e Gonçalo Alves. Jogaram ainda Tomás Mena, Reinaldo Garcia, Telmo Pinto e Diogo Barata.

Treinador: Ricardo Lozano

Ação disciplinar: Cartão azul para Rafa (05) e Lucas Ordoñez (34)

Assistência: Cerca de 1200 espetadores