O Benfica alcançou, este sábado, a 11.ª vitória consecutiva na Liga, ao receber e vencer (4-0) o Famalicão na 14.ª jornada, disputada no Estádio da Luz.

No último desafio dos encarnados para o campeonato em 2019 - seguem-se Taça de Portugal e Taça da Liga até à pausa natalícia -, o técnico Bruno Lage repetiu o onze das últimas semanas e, uma vez mais, encontrou o caminho do triunfo à boleia dos golos de Vinicius, Pizzi (2) e Caio Lucas e da imaginação de Chiquinho, que ficou ligado a três tentos da equipa.

Do outro lado, o Famalicão entrou disposto a fazer jus ao estatuto de revelação do campeonato. No primeiro minuto de jogo, a equipa de João Pedro Sousa desdobrou-se em boas combinações até à área do Benfica, fiel à imagem positiva que tem deixado na prova, na esperança de quebrar na Luz o ciclo menos positivo de quatro jogos sem ganhar.

Alertado na véspera para o potencial do adversário - que entrou no relvado como terceiro classificado da competição -, o Benfica rapidamente aumentou a intensidade e a pressão, empurrando o Famalicão para o seu meio-campo. Começou então a sequência de oportunidades desperdiçadas por Pizzi, que, apesar de brilhar com um 'bis', poderia ter tido uma tarde verdadeiramente histórica na Luz, falhando aos 10, 20, 30, 36 e 37 minutos.

Com todo o volume ofensivo, foi preciso o brasileiro Carlos Vinicius dispor da primeira chance aos 39 minutos para os encarnados desmontarem, finalmente, o nulo que persistia no marcador. Numa excelente movimentação de Chiquinho no flanco direito, o criativo encarnado cruzou tenso para o desvio perfeito de Vinicius para a baliza, sem marcação e sem hipóteses para o guarda-redes Rafael Defendi.

Ao intervalo, a vantagem do Benfica era tão justa quanto curta, face à superioridade evidenciada após quinze minutos de relativo equilíbrio. Todavia, a equipa de Bruno Lage regressou com a mesma autoridade e confiança ao jogo, aumentando logo para 2-0 à passagem dos 48 minutos.

O inevitável Pizzi rematou de primeira de pé esquerdo já dentro da grande área minhota, na sequência de um corte incompleto de Riccieli a cruzamento de Chiquinho, que, com a ajuda de Tomás Tavares, explorou uma reposição de bola rápida que apanhou o Famalicão desprevenido. De surpresa a surpreendido na Luz.

Se o segundo golo denunciava já um jogo na mão do Benfica, o terceiro matou o desafio. Pizzi assinou o bis e o 11.º golo na Liga (e 18.º em todas as provas esta época, um recorde pessoal), com um bom trabalho individual sobre Centelles, após mais uma assistência exemplar de Chiquinho. Três golos com o selo do jogador que chegou esta temporada à Luz proveniente do Moreirense, comprovando a sua crescente influência na equipa.

Até ao final, o Famalicão tentou dar uma resposta mais consentânea com o seu valor e Anderson e Schiappacasse foram a jogo, mas sem resultados práticos. De facto, o jogo ainda confirmaria nova goleada do Benfica, com o recém-entrado Caio Lucas a assinar o quarto golo dos campeões nacionais aos 89, após um passe de Pizzi, com um remate bem colocado, já no interior da área minhota. Simples, rápido e eficaz.

Com este triunfo, o Benfica eleva a sua liderança na I Liga para 39 pontos (em 42 possíveis) e deixa provisoriamente o vice F. C. Porto a sete pontos, uma vez que os dragões jogam apenas na segunda-feira com o Tondela. Quanto ao Famalicão, não conseguiu travar a fase menos positiva e pode ser ultrapassado nesta ronda pelo Sporting, que defronta também na segunda-feira o Santa Clara.

