Benfica goleia na segunda jornada da Ronda de Elite

Após o empate na primeira jornada (3-3, diante do Chrudim da Chéquia), da Ronda de Elite da Liga dos Campeões, o Benfica goleou o Luxol St. Andrews (Malta) por 6-0, em encontro da segunda jornada do Grupo C.

As águias mostraram sempre que eram mais forte que o emblema de Malta, impondo a superioridade técnica e tática desde o início da partida. A concentração desde o apito inicial resultou em golos desde muito cedo, sendo que ao intervalo o Benfica já vencia por 3-0, com golos de Chishkala, Rômulo e Rocha.

A segunda metade poderia ter sido tirada a papel químico do primeiro tempo, uma vez que os encarnados mantiveram o domínio absoluto e marcaram mais três golos, com autoria dos mesmos jogadores que haviam marcado na primeira parte (Chishkala, Romûlo e Rocha).

O Benfica volta a jogar amanhã, diante do Kairat (Cazaquistão), na terceira e última jornada da Ronda de Elite.