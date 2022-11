Benfica goleia o Maccabi Haifa e apura-se como cabeça de série

O Benfica goleou (1-6), esta quarta-feira, em Israel, o Maccabi Haifa na última jornada da fase de grupos e passou em primeiro lugar do Grupo H graças aos golos marcados fora. Gonçalo Ramos, Chery, Musa, Grimaldo, Rafa, Henrique Araújo e João Mário marcaram os golos do encontro.

Com Florentino de regresso ao onze, os encarnados inauguraram o marcador aos 20 minutos, por Gonçalo Ramos, na sequência de um pontapé de canto de Neres. Os israelitas chegaram ao empate por Chery, de grande penalidade, e, na segunda parte, houve uma chuva de golos para o Benfica.

Musa, ao minuto 59, antecipou-se a Seck e, de cabeça após um cruzamento de Bah, devolveu a vantagem aos encarnados. Grimaldo de livre direto fez o terceiro golo para as águias, com Rafa e Henrique Araújo pouco depois a deixar o Benfica com uma vantagem ainda mais confortável. Numa altura em que o PSG vencia por 2-1 a Juventus, um golo bastava para o clube da Luz acabar a fase de grupos como cabeça de série e assim foi: João Mário, com um remate de fora da área, fechou a contagem e deu o primeiro lugar do grupo aos encarnados, que também bateram o recorde de pontos.

Na classificação, o clube da Luz somou os mesmos 14 pontos do Paris Saint-Germain (ganhou por 2-1 no reduto da Juventus), e também os mesmos golos marcados (16) e sofridos (sete), vencendo pelo número de tentos apontados fora (nove contra seis).

Veja os golos: