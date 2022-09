Benfica goleia o Marítimo e afasta-se de F. C. Porto e Sporting

Águias receberam e venceram os madeirenses, aumentando a distância para os rivais, que deslizaram na sétima jornada do campeonato.

O Benfica somou este domingo a 13ª vitória ao golear o Marítimo por 5-0, com golos de Rafa, Gonçalo Ramos (2), David Neres e Julian Draxler. As águias continuam assim na senda vitoriosa, numa jornada onde F. C. Porto e Sporting deslizaram. Os dragões empataram (1-1) no Estoril, enquanto a turma de Alvalade foi derrotada (2-1) pelo Boavista.

Os encarnados estiveram sempre por cima do jogo, mais próximos da área adversária, frente a um Marítimo sem argumentos ofensivos. A equipa madeirense continua no último lugar da Liga, com zero pontos somados e 22 golos sofridos, a pior defesa do campeonato.

Agora, há a paragem para os jogos das seleções nacionais. Na retoma da Liga, o Benfica desloca-se a Guimarães para defrontar o Vitória, enquanto o Marítimo recebe o Casa Pia.