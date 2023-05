Benfica goleia o Portimonense e fica a uma vitória do título

O Benfica venceu (5-1), este sábado, em Portimão, o Portimonense em jogo da 32.ª jornada da Liga. Grimaldo, Filipe Relvas, na própria baliza, Pedrão, Gonçalo Ramos e Musa, este em dose dupla, marcaram os golos do encontro.

Com Morato no onze, os encarnados inauguraram o marcador logo ao minuto quatro. Após cruzamento de Aursnes, Grimaldo apareceu ao segundo poste e rematou. Nakamura ainda defendeu mas a bola já tinha ultrapassado a linha de golo. Pouco depois, Filipe Relvas, na própria baliza, aumentou a vantagem do Benfica e Pedrão reduziu para a equipa da casa. Ainda antes do intervalo, Gonçalo Ramos fez o 3-1.

Na segunda parte, Musa saltou do banco ao minuto 86 e precisou de apenas dois minutos para bisar e fechar a contagem.

Com este triunfo, o clube da Luz chegou aos 83 pontos, mais sete do que o segundo, F. C. Porto, e pode festejar já nesta ronda o título, caso os dragões percam no domingo com o Casa Pia. Já o Portimonense ocupa o 13.º lugar, com 34 pontos, já com a permanência assegurada.

