Benfica goleia Racing Union e apura-se para a segunda ronda da Champions

O Benfica qualificou-se, este sábado, para a segunda ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões femininos de futebol, ao golear as luxemburguesas do Racing Union, por 7-0.

No torneio em Zenica, na Bósnia-Hergegovina, o Benfica venceu na quarta-feira as israelitas do Kiryat Gat (4-0), garantindo a presença no jogo decisivo de hoje, em que chegou a nova goleada, com golos de Catarina Amado (01 minutos), Valéria Cantuário (21 e 90+4) e Francisca Nazareth (40 e 42, de grande penalidade), Nycole Raysla (90, de grande penalidade) e Beatriz Cameirão (90+3).

No domingo, a equipa portuguesa entra no sorteio da segunda ronda, a partir das 12 horas, que define a eliminatória para as 24 equipas que lutam pelas 12 últimas vagas para a fase de grupos, fase que conta já com o campeão FC Barcelona, o Paris Saint-Germain, o Bayern Munique e o Chelsea, apurados diretamente.

A segunda ronda, a duas mãos, disputa-se entre 31 de agosto e 1 de setembro, e entre 8 e 9 de setembro.