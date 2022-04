Benfica goleia Salzburgo e vence Youth League pela primeira vez

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 18:50, atualizado às 19:00 Facebook

O Benfica goleou, esta segunda-feira, em Nyon, Suíça, o Salzburgo (6-0) e conquistou a UEFA Youth League pela primeira vez. Desta forma, as águias vingaram a derrota, por 2-1, na final de 2016/17, frente à equipa austríaca.

Não foi à terceira, como costuma dizer o ditado, mas foi à quarta: desta vez a taça da UEFA Youth League vai mesmo parar ao Museu Cosme Damião, depois do Benfica ter goleado o Salzburgo, por 6-0, numa exibição que certamente irá ficar para a história.

Com o azedo sabor na boca após três finais perdidas, a última das quais em 2019/20, frente ao Real Madrid (3-2), o Benfica quis mostrar que tinha a lição bem aprendida e corrigiu os erros do passado com uma entrada completamente demolidora. Com apenas dois minutos passados, Martim Neto deu o melhor seguimento ao passe de Diego Moreira e abriu o marcador.

Insatisfeitos com a vantagem e com fome de vingança, os encarnados continuaram a mandar no jogo e chegaram ao 2-0 ainda no primeiro quarto de hora. Desta vez em função oposta, Martim Neto arrancou bem dentro da área e assistiu Henrique Araújo que finalizou com classe.

Após o intervalo existia alguma expectativa relativamente ao que o Benfica podia fazer em termos de ritmo, mas rapidamente as questões ficaram bem esclarecidas. Aos 53 minutos, Pedro Santos correu como se não existisse amanhã, aguentou a carga do defesa do Salzburgo e cruzou para o interior da área. Estava lá Cher Ndour para fazer o terceiro e acabar com as esperanças dos austríacos.

Daí para a frente e com o orgulho completamente ferido, o Salzburgo rendeu-se à supremacia dos encarnados que não tiraram o pé do acelerador. Apenas quatro minutos depois, aos 57, Diego Moreira lançou Henrique Araújo com régua e esquadro e o ponta de lança dos encarnados fez o resto: fintou Stejskal e confirmou o bis.

O recital, esse, não ia ficar por aí e, aos 69 minutos, o recém entrado Luís Semedo inscreveu o nome na lista de marcadores, tal como já tinha feito na meia-final frente à Juventus. A incrível pintura de futebol ofensivo recebeu a pincelada final aos 90 minutos, com Henrique Araújo a fazer o hat-trick, de penálti.

Com esta conquista, o Benfica junta-se ao F. C. Porto na lista de vencedores da UEFA Youth League, numa prova que os dragões já tinham vencido em 2018/19.