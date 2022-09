Benfica homenageia vítimas do acidente aéreo do "Grande Torino"

JN/Agências Hoje às 14:32 Facebook

Uma delegação de dirigentes do Benfica homenageou, nesta quarta-feira, as vítimas do acidente aéreo que há 73 anos fez 24 mortos no regresso da equipa de futebol Torino a casa, após jogo amigável com os encarnados.

À margem da disputa da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, na qual o clube da Luz visita nesta quarta-feira a Juventus, os representantes dos encarnados colocaram uma coroa de flores no memorial ao 'Grande' Torino, junto à Basílica de Superga, local do desastre do qual não houve sobreviventes.

Em 03 de maio de 1949, a equipa italiana defrontou o Benfica, que venceu no Estádio Nacional, por 4-3, no desafio de despedida do então 'capitão' das águias, Francisco Ferreira, viajando depois no fatídico voo para Turim.

À época, o Torino, cujos jogadores constituíam grande parte da seleção italiana, era tetracampeão transalpino e considerado um dos melhores clubes do Mundo.