Benfica: Hugo Souza negociado e Helton Leite de saída

Rui Farinha Ontem às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Guarda-redes do Flamengo tem 1,99 metros e custa 1,3 milhões de euros. Jogo com o Paços de Ferreira no dia 26

Hugo Souza está na agenda das águias e Helton Leite muito perto da saída. Rui Costa, presidente da SAD, juntamente com o treinador Roger Schmidt, continua a fazer ajustes no plantel nesta reabertura de mercado e a baliza é um dos dossiês pendentes. Atualmente no Flamengo, o guarda-redes Hugo Souza é visto como uma boa opção para ser alternativa a Vlachodimos e as águias estão dispostas a pagar 1,3 milhões de euros pelo passe. Com 23 anos, impressiona pela estatura (1,99 metros), porém não tem sido opção regular no clube brasileiro, apesar de ter terminado a última temporada a titular. No passado recente, o emblema do Rio de Janeiro acertou a transferência com os japoneses do Vissel Kobe, mas Souza acabou por declinar, alegando razões pessoais.

Já Helton Leite, que apenas participou em 34 jogos ao longo de duas temporadas no Benfica, estará a caminho do Alanyaspor. As negociações decorrem e se houver luz verde, o guarda-redes brasileiro ruma à Turquia. A chegada de Hugo Souza depende da ´saída de Helton Leite, ligado contratualmente ao Benfica até 2025.

paços-benfica antecipado