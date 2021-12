Benfica impõe-se ao Sporting para o nacional

JN/Agências Hoje às 00:30 Facebook

O Benfica ganhou esta quinta-feira ao Sporting, por 4-3, na 12.ª jornada da 1.ª Divisão Nacional de hóquei em patins, num jogo equilibrado e eletrizante, no qual a atitude mais determinada das águias foi a chave.

A formação da Luz foi mais consistente do primeiro ao último minuto, empurrado pelo público, pormenor que acabou por ser determinante, perante um Sporting que, em algumas fases aparentou uma postura mais passiva, menos guerreira do que os seus adversários.

Ângelo Girão adiou o primeiro golo benfiquista em várias situações, mas seria impotente aos 23 minutos para travar dois golos de rajada de Gonçalo Pinto e Lucas Ordoñez, resultado com que se chegou ao intervalo.

O Sporting, que esboçou uma reação logo a seguir ao 2-0, só na segunda parte é que sacudiu a pressão do Benfica e partiu em busca do 2-1, sendo premiado aos 28 minutos, com um golo de João Souto, a desviar um remate de Gonzalo Romero, o melhor jogador dos leões.

No entanto, quatro minutos volvidos, Carlos Nicolía fez o 3-1, aos 32 minutos, de livre direto, mas o Sporting manteve o pé no acelerador e voltou a entrar na discussão do resultado, graças a um remate do meio da rua de Gonzalo Romero, reduzindo para 3-2.

Seguiu-se uma fase do jogo emocionante, que o golo podia ter caído para um lado ou outro. Os últimos cinco minutos foram impróprios para cardíacos, com o Benfica a ver um golo anulado aos 46 e o Sporting a empatar aos 48, na sequência de uma stickada de longe de Gonzalo Romero.

Com o presidente das águias, Rui Costa, a assistir ao jogo, e o público a empurrar, Lucas Ordoñez fez o golo decisivo a um minuto do fim, numa grande execução, a passe de Diogo Rafael.

Antes do apito final, com as emoções ao rubro, o Sporting ainda viu Ferran Font desperdiçar o 4-4 a segundos do fim.

O Benfica acabou por merecer a vitória, num jogo que acabou com os jogadores de ambas as equipas a confrontarem-se, com empurrões de parte a parte, e a polícia no rinque a separá-los e a tentar acalmar os ânimos que se inflamaram também nas bancadas.

Com este triunfo, o Benfica ocupa o sexto lugar, com 21 pontos e menos um jogo disputado, numa tabela liderada pelo F. C. Porto, com 31, seguido de Sporting, com 28, do Óquei de Barcelos, com 27, e da Oliveirense, com 26.