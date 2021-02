Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:46 Facebook

O Benfica empatou (1-1), este domingo, diante do Moreirense no Minho, na 19.ª jornada da Liga. Seferovic e Yan Matheus, marcaram os golos do encontro.

Os encarnados inauguraram o marcador aos 25 minutos. Depois de um bom trabalho de Taarabt, que tirou Fábio Pacheco do caminho, o médio assistiu Seferovic que, com um remate rasteiro, fez o primeiro golo da noite.

A equipa de Moreira de Cónegos chegou ao empate ainda na primeira parte, de grande penalidade. Grimaldo derrubou Walterson na área e, na hora de bater o castigo máximo, Yan Matheus não falhou e fecou a contagem.

Na segunda metade, Manuel Oliveira ainda assinalou um penálti a favor do Benfica, após uma falta de Filipe Soares sobre Weigl, mas reverteu a decisão depois de ver as imagens.

Com este resultado, o Benfica está em quatro, com 38 pontos, a 10 do líder Sporting, que joga na segunda-feira com o Paços de Ferreira. Os encarnados deixaram ainda o Sporting de Braga, que venceu o Santa Clara (1-0), isolar-se no terceiro lugar, com 40 pontos.

